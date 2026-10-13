Ждали 30 лет: организатор убийства Тупака Шакура получил пожизненный срок

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Ferguson

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Рэпер получил четыре огнестрельных ранения и скончался в больнице спустя шесть дней.

Приговор Дуэйну «Кеффу Ди» Дэвису, ранее возглавлявшему банду South Side Compton Crips, огласила судья окружного суда Невады.

"Совокупный срок наказания составляет от 40 лет до пожизненного заключения. В зачет отбывания этого срока вам засчитывается 731 день", - заявила судья Карли Кирни.

По данным следствия, поводом для организации нападения на Шакура стало избиение племянника Дэвиса — Орландо Андерсона. Инцидент случился в казино MGM Grand в Лас-Вегасе в ночь на 7 сентября 1996 года.

Шакур скончался в больнице 13 сентября 1996 года — через шесть дней после того, как получил четыре пулевых ранения. Ему было 25 лет. Дэвис стал единственным, кому предъявили обвинение в этом убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд признал Дэвиса виновным в убийстве рэпера. Хотя он давно находился под подозрением полиции, собрать достаточно улик не удавалось. Решающую роль сыграли его интервью в СМИ и книга воспоминаний

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