Киркоров раскрыл детали своего сюрприза для Баскова на юбилей

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Народный артист решит, что дарить Баскову, после того, как пройдет новоселье последнего.

Народный артист России Филипп Киркоров заявил о своем намерении сделать оригинальный подарок певцу и народному артисту Николаю Баскову на предстоящее 50-летие. Это произошло в беседе с Super.ru на гала-ужине музыкальной премии «Виктория-2027».

Король поп-эстрады назвал себя «главным подарочком» и объяснил, с чем связано его решение: Басков не сообщал о каких-либо своих особых предпочтениях.

«Главный подарочек — это буду я, потому что у него на афтепати будет большой вечер. Мы говорили, мы обсуждали этот момент подарка. Я говорю: концерт концертом, но хочется подарок нормальный подарить», — сказал Киркоров.

Также он пояснил, что лучшим выходом для него будет сначала увидеть дом Николая, а затем уже придумать идею для сюрприза.

Тогда же Киркоров назвал Баскова «суеверным» из-за его желания не показывать свой дом до новоселья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Киркоров взыскал свыше 26,6 миллиона рублей за некачественные работы по изготовлению и монтажу каменных изделий в его московской квартире.

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