«Подтолкнули мошенники»: балерина Комлева проиграла суд о продаже квартиры

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Покупательница квартиры, выступавшая ответчиком, заявила: сомнений во вменяемости продавца не было.

Пушкинский районный суд Петербурга отказал народной артистке СССР, балетмейстеру-репетитору Мариинского театра Габриэле Комлевой.

Женщина хотела оспорить продажу своей квартиры за 9,2 миллиона рублей, но суд ее не поддержал. Об этом РИА Новости сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

«Суд Комлевой отказал в удовлетворении исковых требований», — рассказала Лебедева.

Дарья также отметила, что мотивационная речь, объясняющая решение, еще не готова.

Как сообщили в пресс-службе судов, Комлева подала иск в декабре 2025 года. Из материалов следует: в ноябре 2024 года она продала квартиру на Конюшенной улице в Пушкине за 9,2 млн рублей. По словам Комлевой, на это ее подтолкнули мошенники, которым она позже передала деньги.

Покупательница квартиры, выступавшая ответчиком, заявила: сомнений во вменяемости продавца не было. Во время сделки предоставили справку из ПНД — Комлева дееспособна, никаких расстройств психики не имеет. Экспертизы специалистов в суде подтвердили эти выводы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что недвижимость блогера Елены Блиновской на Цветном бульваре площадью 132 квадратных метров выставят на торги. Предполагаемая цена — 68 миллионов рублей. Средства от продажи пойдут на погашение долгов женщины.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.