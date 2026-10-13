Издевались в парке и подвесили на кран-балке: в Петербурге раскрыли детали жестокого убийства

В Петербурге задержали четверых подозреваемых в жестоком убийстве знакомого

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Четверо задержанных, по данным следствия, действовали вместе не сразу: двое начали издеваться в парке, а остальные присоединились позже.

В Санкт-Петербурге четверо мужчин задержаны по подозрению в жестоком убийстве 34-летнего знакомого, над которым сначала надругались. Суд уже избрал меру пресечения в отношении двух фигурантов дела. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Как сообщили в ГСУ СК по городу, двое нетрезвых мужчин надругались над знакомым в Баболовском парке Пушкинского района. После этого к издевательствам присоединились еще двое мужчин — расправу продолжили в квартире.

Затем пострадавшего перевезли в ангар автосервиса. Там его подвесили на кран-балке и продолжили избивать. От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте.

Всех четверых подозреваемых задержали. Суд отправил двоих фигурантов под стражу до 11 декабря. Одному из обвиняемых также предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера.

По информации 5-tv.ru, возможным мотивом преступления могла стать месть. Предполагается, что ранее погибший ранил ножом родственника одного из нападавших. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании 19-летнего молодого человека, который убил мать в Санкт-Петербурге.

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