«Я отписалась от нее»: Сысоева обиделась на Медведеву

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Юмористка рассказала, что в очередной раз открыла глаза на окружение.

Ведущая, юмористка и актриса Надежда Сысоева рассказала, что закрыла ипотеку и затаила обиду на свою коллегу, Наталью Медведеву.

"Я закрыла ипотеку! Очень долгое время я выплачивала ипотеку за квартиру, в которой я сейчас живу. Моя первая квартира в Москве. Я это сделала, несмотря на всех людей, которые мне мешали это сделать", - рассказала комик в студии утренней программы на одном из телеканалов.

Надежда стала собственницей квартиры в Москве, выиграв один миллион 580 тысяч рублей в шоу «Идеальное ограбление». В проекте Сысоева проявила хитрость и обошла других участников.

Конкуренцию ей составляла экс-коллега Наталия Медведева, связь с которой у юмористки оборвалась двадцать лет назад.

"Очередной раз открыла глаза на окружение. Я все-таки думала, что моя коллега меня поддержит, но прикрывшись словами про справедливость, ребята многие приоткрыли свою зависть к тому, что мне удалось всех обхитрить и сорвать такой большой куш. Я отписалась от нее. Но я надеюсь эта "справедливость" накажет ее в следующих сериях", - отметила Сысоева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что давняя ссора Сысоевой с Федункив могла стать причиной бездетности первой. Актриса обнародовала личные тайны и рассказала о неприятном случае с коллегой на гастролях много лет назад.

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