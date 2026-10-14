«Я не учусь в государственной школе»: дочь Киркорова резко осадила критиков

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Алла-Виктория не поняла, чем не угодила комментаторам.

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с критикой в соцсетях из-за длинных ногтей. Пользователи посчитали маникюр слишком взрослым для школьницы, однако дочь народного артиста России не стала оправдываться и объяснила, почему не видит в своем выборе проблемы. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

«Почему они злые такие? Почему им не нравятся мои ногти?», — удивилась Алла-Виктория в ответ на негативные комментарии.

Дочь Киркорова также напомнила критикам, что учится в частном учебном заведении, где к внешнему виду относятся лояльнее, чем в обычных государственных школах.

«Во-первых, я учусь не в государственной школе, чтобы нас ругали за внешний вид, а, во-вторых, причем тут вообще дела по дому типа я убираюсь в своей комнате и этого достаточно», — заявила девушка.

Это не первый случай, когда внешность Аллы-Виктории становится предметом обсуждения в интернете. Подросток активно ведет блог и делится с подписчиками подробностями повседневной жизни, которые не всегда встречают одобрение аудитории.

Киркоров ранее рассказывал, что с детства учил детей спокойно воспринимать критику. По словам артиста, из-за большого количества подписчиков дочь регулярно сталкивается с негативными высказываниями, но умеет за себя постоять. Певец советовал наследникам не реагировать на агрессию или отвечать на нее достойно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что связывать будущее с шоу-бизнесом дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория не хочет. Киркоров признавался, что дочь категорически отказывается продолжать звездную династию.

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