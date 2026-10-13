Трамп: США все еще передают Украине разведданные

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Американский лидер ответил на вопрос о паузе в передаче разведданных Киеву всего тремя словами, но дал понять, что Вашингтон торопит Украину с решением.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон практически восстановил передачу разведданных Киеву. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы американских журналистов.

«Мы почти сделали это», — так Трамп ответил на запрос представителя пресс-пула Белого дома, поинтересовавшегося, прекратится ли пауза в передаче разведданных Украине.

Трамп также отметил, что США намерены приложить максимум усилий, чтобы Украина ответственно подошла к поиску выхода из текущей ситуации.

«Необходимо заключить сделку, необходимо положить конец смертям», — считает американский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой совет Трамп дал Зеленскому. Американский лидер заявил, что главе киевского режима нужно сконцентрироваться на договоренностях по мирному урегулированию кризиса на Украине, а не на обсуждении взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Недавно глава Белого дома критически высказался о Зеленском, заявив, что тот не стремится искать пути завершения конфликта с Россией. Хотя его прямо просили не бить по НПЗ, ВСУ все равно продолжают атаки, а это отрицательно влияет на мировую энергетику и экономику.

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