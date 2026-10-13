Побои и запертые двери: дочь Даны Борисовой обвинила мать в насилии
Дочь Даны Борисовой обвинила мать в домашнем насилии
Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По словам девушки, мать запирает ее дома.
Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова рассказала, что ее мать применяла к ней физическую силу. Об этом девушка сообщила в личном блоге.
По словам 19-летней девушки, мать не дает покоя и постоянно бьет ее. Дочь телеведущей призналась, что не может спокойно находиться дома.
«Я так устала. Просто хочу, чтобы все знали правду. Мама систематически меня избивает, делает это жестоко и с огромным удовольствием», — заявила Аксенова.
Девушка рассказала, что Борисова преподносит родственникам ложную информацию, заявляя о страхе перед дочерью. При этом Полина утверждает, что пыталась удержать мать, когда та наносила удары.
Также дочь Борисовой поделилась тем, что мать запирает ее в квартире, а полиция бездействует.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова оказалась в психиатрической клинике из-за обострения психического расстройства. По словам девушки, у нее диагностировали биполярное расстройство, а затем поставили другой диагноз — пограничное расстройство личности (ПРЛ).
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX