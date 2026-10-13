На Сахалине задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Собранные сведения о мобилизованных и добровольцах, по данным ФСБ, предназначались японской разведке

Корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун», аккредитованного при Министерстве иностранных дел (МИД) России, задержали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Как сообщили в ведомстве, журналист работал в Южно-Сахалинске и собирал информацию, имеющую отношение к обороноспособности России. По версии ведомства, полученные данные предназначались для использования против безопасности страны.

Иностранца задержали в Сахалинской области накануне вылета за пределы России, после чего доставили в Москву. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Оперативный сотрудник ФСБ заявил, что журналист использовал свой профессиональный статус для прикрытия разведывательной деятельности.

По словам представителя ведомства, иностранец выполнял задания национальной разведки Японии.

«В результате кропотливой работы нами достоверно установлено, что японец, прикрываясь своим журналистским статусом, вышел далеко за его рамки», — сообщил сотрудник ФСБ.

По утверждению ведомства, корреспондент собирал и хранил сведения о количестве мобилизованных и добровольцев из числа жителей Курильских островов, участвующих в СВО. Эти данные, как считают в ФСБ, он намеревался передать японской стороне.

«Задокументировано, что японский корреспондент неоднократно отрабатывал местным гражданам специальные задания по сбору соответствующих данных, отдавая себе отчет в том, что они являются закрытыми и не подлежат распространению, в том числе в средствах массовой информации», — заявил представитель спецслужбы.

Кроме того, по словам сотрудника ФСБ, журналист признавался близкому окружению в контактах с японской разведкой. В ведомстве считают, что передача собранных сведений иностранному государству могла нанести реальный ущерб обороноспособности России.

«С учетом того обстоятельства, что в действиях японца усматриваются все признаки шпионажа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного Кодекса Российской Федерации с последующим задержанием», — добавил оперативный сотрудник.

В настоящее время следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральной службой безопасности РФ возбудило уголовное дело в отношении гражданина США по статье 276 Уголовного кодекса «Шпионаж.

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