«Три года счастья!» — Брухунова показала подросшую дочь от Петросяна
Жена Евгения Петросяна показала дочь в день ее третьего рождения
Фото: Instagram*/bruhunova
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Девочка отметила третий день рождения.
Татьяна Брухунова поделилась редкими кадрами с дочерью Матильдой. Девочке исполнилось три года, и в честь семейного праздника супруга юмориста Евгения Петросяна опубликовала в личном блоге трогательное видео с именинницей.
На кадрах Матильда в розовом наряде, шапочке и темных очках танцует, кружится и смеется. Подписчики также смогли рассмотреть лицо девочки.
«Душа моя! С днем рождения! Три года счастья!», — написала Брухунова.
Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали Матильде здоровья, счастливого детства и радости. В комментариях пользователи также отметили, как быстро растет дочь супругов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова крестили свою дочь Матильду. Супруги также поделились фотографиями проведения таинства в церкви.
Также 5-tv.ru сообщал, что у Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухновой родилась девочка. Для многих новость стала неожиданностью, поскольку супруги не сообщали о том, что планируют пополнение в семье.
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