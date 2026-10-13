Смеются или обижаются? Моргунова раскрыла реакцию звезд на свои пародии

Юмористка Моргунова: звезды не обижаются на мои пародии

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Юмористка не превращает пародии в клоунаду и хулиганство.

Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как российские знаменитости реагируют на ее пародии. В беседе с ТВ Mail на премьере сериала «Полураспад» артистка призналась, что пока не сталкивалась с хейтом со стороны тех, кого изображает.

«Хейта пока не было. Но мы делаем это аккуратно и корректно, не превращая это в клоунаду и какие-то оскорбления, хулиганство, не переходя вот эту границу грубости и неуважения», — объяснила юмористка.

Моргунова отметила, что ее героини понимают особенности жанра и не воспринимают пародии как личное оскорбление. Более того, реакция знаменитостей, по словам артистки, остается положительной.

«Слава богу, что мои героини это понимают, и эмоции у них только положительные. Я этому очень рада», — поделилась Екатерина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юмористка Юлия Ахмедова назвала главный тревожный сигнал в поведении мужчин. При этом легкий флирт партнера с другими женщинами она не считает поводом для серьезного конфликта.

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