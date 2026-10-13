Расчленила родных и на фронт: внучка экс-мэра Самары просится в зону СВО

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По словам Екатерины Бельской, заключенным мужчинам дают воспользоваться таким правом, а в женском изоляторе никто не говорит об этом.

Обвиняемая в расправе над бывшим мэром Саратова Виктором Тарховым и его женой Натальей их внучка Екатерина Бельская попросилась на спецоперацию. Эту информацию передал корреспондент 5-tv.ru, работавший в зале суда.

На судебном заседании внучка Тархова сказала, что готова отправиться в зону СВО. Она уверяет, что стремится загладить свою вину, а не уйти от ответственности за убийство.

«Как мне известно, всем мужчинам предлагается воспользоватся таким правом. А в женском изоляторе никто об этом не говорит, хотя в законе нет разграничений по половому признаку», — рассказала Екатерина.

При этом рна заявила, что мысли об убийстве ей внушала Светлана Метревели — пособница по версии следствия. Банки с различными веществами ей якобы привозил Дмитрий Метревели, племянник Светланы. С ним она познакомилась через подругу и неоднократно отдыхала в Грузии. По словам Тарховой, именно Дмитрий расчленил тела бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

О гибели экс-мера Саратова и его супруги стало известно 5 февраля 2025 года, хотя их смерть наступила примерно за месяц до этого. В двойном убийстве подозревают внучку экс-мэра. Ранее Екатерина Бельская дала признательные показания: она отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом. Тела она заморозила в азоте, затем расчленила, измельчила в мясорубке и смешала с гречкой для маскировки запаха. Останки были выброшены в мусорные контейнеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Бельская верила в магию, и злоумышленники заработали на ней 30 миллионов рублей. Матери Людмиле Бельская рассказывала, что не расплатилась с гадалками за их работу. Женщина отметила: знакомые заверяли дочь, что с помощью таинственных обрядов она сможет восстановить отношения с родителями, вернуть супруга и удержать семью.

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