Не профессия, а служение: в Москве открылся XII съезд педиатров

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Современная медицина ставит перед собой задачу предотвращения болезней у детей.

Как по-новому лечить детей обсуждают сегодня в Москве, где проходит масштабный съезд педиатров. Ведущие ученые и практики со всей страны делятся опытом. Представлены инновационные методы терапии врожденных заболеваний с помощью генного редактирования.

Приоритет сейчас не просто ранняя диагностика, а профилактика. Сделать так, чтобы заболевание не возникало вообще. Как это работает — узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

На стендах, где презентуют препараты со сложными названиями, — сплошь герои мультфильмов, совята и белочки. А в залах серьезные медицинские вопросы обсуждают с особым трепетом и добротой. Причем все: от докторов наук до медсестер.

«Все дети, которые попали, это наши дети, а соответственно, к нашим детям мы относимся только с любовью, пониманием, никак по-другому», — сказала главная медицинская сестра Детской городской клинической больницы имени Филатова Людмила Дрожжина.

Это уже XII столичный съезд педиатров. Он традиционно собирает тысячи высококлассных экспертов в области детского здоровья.

Съезд московский, но в зале специалисты и из других регионов, и из-за рубежа. Это одна из ключевых площадок, где профессионалы от мира медицины делятся опытом решения серьезных проблем маленьких пациентов.

В этом году тема — «Трудный диагноз в педиатрии». Как будто бывают легкие. Фокус внимания сообщества со временем смещается с терапии на раннее распознавание заболевания.

«Основные посылы — это сместить максимально педиатрию в профилактическую сторону. То есть не дать заболеваниям реализоваться там, где высокие риски, а там, где заболевание реализовалось, его нужно, конечно же, остановить, что называется, прогрессирование, хронизацию и формирование инвалидизирующих состояний», — сказал доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З. А. Башляевой» Исмаил Османов.

Москва — медицинский флагман страны, но регионы не просто перенимают опыт: презентуют свои инновационные подходы.

«Мы представляем доклад по ранней диагностике хронической болезни почек у детей. Диагностика заболеваний на ранней доклинической стадии является приоритетным в диагностике патологии, так как предотвращает развитие осложнений», — сказала кандидат медицинских наук, доцент Оренбургского государственного медицинского университета Светлана Чеснокова.

Отдельная заслуга отечественной медицины — перинатальный и неонатальный скрининг. За последние три года проведено более четырех миллионов исследований, с их помощью выявлено почти 2500 детей с врожденными или наследственными заболеваниями.

«Мы используем целый ряд инструментов с ранней генетической диагностикой и работаем в области неонатального скрининга, мы сохраняем жизни тех людей и тех детей, которые ушли бы, если бы мы не оказывали определенные виды помощи», — сказал доктор медицинских наук, профессор, президент ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Александр Румянцев.

Одно из таких заболеваний — врожденная дисфункция коры надпочечников. На съезде был представлен инновационный метод лечения с помощью генной терапии и генного редактирования.

«Мы предприняли попытку обратиться к генной терапии на основе аденоассоциированных вирусных векторов. Смысл этого всего в том, чтобы вернуть физиологическую регуляцию глюко- и минералокортикоидов надпочечниками, коры надпочечников. И таким образом восстановить не только дефицит конечный гормонов, но и всю сеть гормональную и метаболические нарушения», — сказала кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова», директор МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова Мария Воронцова.

Передовые методы исследования неотделимы от технологий. В том числе искусственного интеллекта. Компьютерное зрение помогает анализировать снимки, лингвистические модели делают краткую выжимку из историй болезни.

Но на съезде подчеркивают: главный всегда врач.

«Искусственный интеллект занимает ровно ту нишу, в которой мы не даем ему ошибаться или своевольничать», — сказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

А в случае с детьми нужно особое внимание. Как в диагностике, так и в терапии. В том числе интенсивной. В первый день съезда одна из важнейших сессий — по неотложным и критическим состояниям.

«Возможности повреждения растущего такого организма и побочные осложнения, которые возникают в этой ситуации у детей, благодаря физиологическим особенностям, они могут быть критическими, поэтому требуют именно знаний для того, чтобы прогнозировать, что будет, и чтобы своевременно все выполнять», — сказал руководитель службы анестезиологии и реанимации ГБУЗ «ДГКБ им. З. А. Башляевой» Рустэм Тепаев.

И этот свободный обмен знаниями необходим, чтобы даже в самых сложных случаях маленькие пациенты как можно скорее выздоравливали. Раз уж невозможно сделать так, чтобы они не болели совсем.

— Педиатр — это не специальность, это не профессия, это служение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.