Новак поручил усилить снабжение регионов бензином

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Рост тарифов на заправках не превышает показателей инфляции.

Усилить снабжение регионов бензином и оперативно реагировать на необоснованное завышение цен поручил Александр Новак.

Вице-премьер провел совещание, посвященное рынку топлива. По его словам, сейчас ситуация стабилизируется. Рост тарифов на заправках крупных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции.

Регионы сейчас заключают соглашения с независимыми АЗС, чтобы не допустить скачков цен. При этом Федеральная антимонопольная служба возбудила 67 дел и выдала почти сотню предупреждений из-за нарушений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские компании ведут переговоры с американскими партнерами о поставках дизеля, параллельно идет диалог между энергетическими ведомствами двух стран.

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, подчеркнув, что приоритетом для Москвы остается внутренний рынок, который полностью обеспечен дизельным топливом: мощности нефтеперерабатывающих заводов значительно превышают потребности страны, обеспечены уборочные и посевные работы, а также северный завоз. По его словам, это позволяет России наращивать дополнительные поставки на мировые рынки, включая США, чтобы сбалансировать сложную ситуацию, связанную с проблемами в Ормузском проливе.

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