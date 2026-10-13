Дачный сезон в октябре: закрывать или подождать

Стоит ли закрывать дачный сезон в октябре или нужно подождать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Некоторые растения еще не стоит убирать с грядок.

Октябрь или ноябрь — когда закрывать дачный сезон? Садовод с 30-летним стажем, блогер и автор книг Светлана Самойлова в комментарии URA.RU пояснила, что влияет на сроки завершения сезона, какие дела нужно успеть сделать и какие культуры можно оставить на грядках до холодов.

Что растет у вас на грядках

Светлана подчеркнула, что универсального ответа на этот вопрос для всех не существует. Завершить сезон можно в любой из месяцев — августе, сентябре или октябре, а можно и вообще его не закрывать.

«Все зависит от того, какие растения у вас растут в саду, насколько вы свободны в распоряжении личным временем и нужно ли вам провожать детей в школу», — отметила Самойлова.

Что можно оставить на грядках

Когда вы не планируете завершать сезон в октябре, некоторые растения можно не убирать с грядки. По словам садовода, дайкон, редьку и лук-порей можно оставить, накрыв дуги нетканым материалом. Сверху стоит утеплить растения пленкой. Так же можно сделать и с ремонтантной клубникой, если вы хотите собрать урожай к ноябрьским праздникам.

«Держите их вплоть до похолодания до -6 градусов или первых снежинок», — объяснил садовод.

Если вы завершаете дачный сезон

Если вы все-таки решили завершить дачный сезон в октябре, стоит выполнить ряд обязательных работ.

Прежде всего нужно собрать весь оставшийся на грядках урожай. Затем грядки очищают от растительных остатков: листья можно отправить в компост или сложить в мешки для быстрого перегнивания.

Далее обрезают стебли многолетних растений, а также плодовые деревья — яблони, закончившие плодоносить, обрезают с сентября, после того как собран последний урожай осенних сортов.

Не забудьте слить воду из бочек, шлангов и систем полива. В теплице для борьбы с паутинным клещом и белокрылкой, а также для дезинфекции зажигают табачную шашку, а перед отъездом плотно закрывают двери.

Над розами, ежевикой и крупнолистной гортензией устанавливают каркасы; если эти культуры растут в саду, их уже можно укрыть.

И наконец, в октябре сажают луковичные: рябчики, нарциссы, крокусы, тюльпаны и гиацинты.

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