Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

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Молодая артистка представила новое прочтение хита «Небо», добавив в аранжировку звучание дудука.

Королева шансона Любовь Успенская высоко оценила исполнение своей песни «Небо» певицей Kiliana в новом выпуске шоу «Битва поколений: Новый вызов», который выйдет на МУЗ-ТВ 17 октября.

Артистки встретились в экспериментальном раунде «Кавер на оппонента». Успенская исполнила песню Kiliana «Жиганская» в собственной манере, а молодая певица представила свою версию композиции «Небо».

Новая аранжировка и сопровождение дудука сделали звучание песни более драматичным. Интерпретация впечатлила саму Успенскую.

«Космос! Просто космос! Эта песня очень сложная, но она ее так спела и прочувствовала — очень душевно, до мурашек! Спасибо!» — сказала певица.

Выступление Kiliana также оценил народный артист России Александр Буйнов.

«Kiliana, безупречная интонация, почувствовала эту вещь и выдала такое чудо!» — отметил артист.

Певица Dead Blonde обратила внимание на то, насколько органично композиции двух разных поколений прозвучали в исполнении соперниц.

«Я никогда не думала, что две песни двух разных поколений, вот так поменявшись, могут звучать настолько органично: верится, что это ваша песня», — сказала певица.

При этом певец, участник дуэта «Непара» Александр Шоуа, оказался более сдержан в оценке. Он отметил сильный живой голос Kiliana, однако предположил, что во время финального припева ей было непросто справиться с волнением из-за сложности песни.

До выхода на сцену Kiliana также призналась, что давно знакома с творчеством Успенской и считает ее своим кумиром. Певица рассказала, что песни артистки часто звучали в ее семье.

Какие композиции соперники подготовят для «Золотого раунда» и кто станет победителем, зрители узнают в эфире МУЗ-ТВ 17 октября.

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