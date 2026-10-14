Квартиру купили, а жильца не выселить: кто имеет право остаться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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При приобретении вторичного жилья можно столкнуться с человеком, который сохранит право жить в квартире даже после смены собственника.

Некоторые жильцы могут законно сохранить право пользования квартирой после ее продажи. Об этом сообщило URA.RU.

Самая известная категория — люди, отказавшиеся от участия в приватизации. Если член семьи был зарегистрирован в квартире, но отказался от своей доли в пользу родственника, за ним сохраняется бессрочное право пользования жильем. Последующая продажа квартиры это право не отменяет.

Такой человек может вернуться в квартиру и потребовать предоставить ему доступ к жилью. Более того, он может зарегистрировать там своих несовершеннолетних детей.

Еще один вариант связан с кооперативными квартирами. Если родственники собственника жили в таком помещении в момент полной выплаты паевых взносов и были указаны в ордере, они также могут сохранить возможность проживания после продажи квартиры и ее дальнейшей перепродажи.

Пожизненное право проживания может возникнуть и при договоре пожизненного содержания с иждивением. В таком случае получатель ренты сохраняет право жить в квартире до конца жизни. Сам объект находится у него в залоге, поэтому продать жилье без его согласия нельзя. Информация об этом обременении должна содержаться в ЕГРН.

При этом не все риски видны в реестре. Отдельную опасность представляют старые договоры дарения, заключенные без нотариального удостоверения. В ЕГРН может быть указан новый собственник, тогда как условие о праве прежнего владельца на пожизненное проживание останется только в самом договоре.

В Федеральной нотариальной палате приводили пример с пожилой женщиной, которая передала квартиру внучке. В реестре собственником значилась внучка, но сведений о праве бабушки пожизненно жить в квартире там не было. Покупатели обнаружили это условие в оригинале договора дарения и после проверки документов решили отказаться от сделки.

С 2025 года договоры дарения требуют обязательного нотариального удостоверения. Однако сделки, заключенные раньше, могут содержать условия, которые не отражены в ЕГРН и поэтому требуют дополнительной проверки.

Сохранить право проживания можно и после смерти собственника. Для этого используется завещательный отказ: владелец квартиры вправе завещать недвижимость одному человеку, одновременно предоставив другому право пожизненно пользоваться ею.

Например, отец может оставить квартиру сыну, но указать, что его мачеха имеет право жить в этом помещении до конца своей жизни. После вступления наследника в права собственности это условие продолжит действовать.

Поэтому перед покупкой вторичной квартиры недостаточно проверить только сведения о собственнике. Стоит изучить расширенную выписку из ЕГРН и домовую книгу, договор приватизации, другие правоустанавливающие документы и адресные справки.

При нотариальном удостоверении сделки нотариус также включает в договор заверение об обстоятельствах. В нем продавец подтверждает, что в квартире нет людей, которые сохраняют право пользования жильем после продажи. Если такое заверение окажется недостоверным, покупатель сможет требовать расторжения договора, возмещения убытков и неустойки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость квартиры в новостройке не ограничивается суммой, указанной в договоре с застройщиком. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что семье также приходится учитывать расходы на ремонт, мебель, бытовую технику и аренду жилья на время строительства. Дополнительные траты могут возникнуть при задержке выдачи ключей. При этом эскроу-счета защищают деньги покупателя, но не страхуют от строительных дефектов.

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