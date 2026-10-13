Нельзя просто забрать: почему опасно снимать деньги с карты умершего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Доступ к счетам покойного не дает права переводить его деньги себе, даже если родственнику известен ПИН-код или данные для входа в онлайн-банк.

Сразу после смерти человека его средства становятся частью наследства, а не общими деньгами семьи. Распоряжаться ими до оформления наследственных прав нельзя. Об этом URA.RU рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, счета умершего блокируются, а получить доступ к деньгам наследники смогут после выдачи свидетельства о праве на наследство. Если человек оставил завещание, средства перейдут указанным в нем лицам. При отсутствии такого документа имущество распределяется между родственниками в порядке очередности.

Поэтому снимать деньги с карты покойного, переводить их на собственный счет или переоформлять вклад нельзя. Не меняет ситуацию и наличие доверенности: после смерти владельца она не дает родственнику права распоряжаться его средствами. Получение денег не становится законным и в том случае, если они нужны семье для организации похорон.

Попытку завладеть деньгами умершего с точки зрения закона могут квалифицировать как кражу. Если другие наследники узнают о таком переводе или снятии наличных, они вправе потребовать вернуть причитающуюся им часть средств через суд. Для человека, который распорядился чужими деньгами, это может обернуться уголовным делом и длительным разбирательством.

После того как банк получает информацию о смерти клиента, его счета блокируются. Это позволяет сохранить деньги, защитить их от мошеннических операций и зафиксировать обязательства умершего, в том числе связанные с кредитами.

При принятии наследства родственник получает не только деньги и другие активы покойного, но и ответственность по его займам. Поэтому забрать средства с депозита, оставив кредит умершего без погашения, не получится.

Есть отдельное исключение для расходов на достойные похороны. В этом случае нотариус может выдать деньги со счета умершего, однако сумма такой выплаты ограничена 100 тысячами рублей.

В остальных ситуациях сначала необходимо оформить наследственные права. Сделать это нужно в течение шести месяцев со дня смерти. Если есть завещание, его предоставляют нотариусу. При наследовании по закону понадобятся свидетельство о смерти и паспорт наследника.

После оформления документов банк получает сведения о том, кто имеет право распоряжаться средствами умершего. Только после этого наследник сможет проводить операции со счетами: снимать наличные, переводить деньги, закрывать кредиты и распоряжаться другими средствами в установленном порядке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.