Снова бабушка: Жасмин поделилась радостной новостью

Певица Жасмин готовится во второй раз стать бабушкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Невестка певицы ждет второго ребенка.

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор. — Прим. ред.) готовится во второй раз стать бабушкой. Радостной новостью артистка поделилась во время концерта в Санкт-Петербурге.

Первый внук исполнительницы, Борис, появился на свет в конце октября 2025 года. Мальчик родился в семье старшего сына певицы Михаила Семендуева и его супруги Евы Хачатурян.

Невестка Жасмин — бывшая фигуристка Ева Хачатурян. В апреле 2024 года она вышла замуж за Михаила Семендуева. Сын певицы сделал возлюбленной предложение втайне от матери, а позднее поставил ее и своего отчима, бизнесмена Илана Шора, перед фактом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Жасмин не смогла присутствовать на родах внука, потому что была занята работой.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, как певица Жасмин планирует проводить время с внуком и как справляется с ролью бабушки. По ее словам, рядом с малышом она становится обычной женщиной, которая готова исполнить любые капризы ребенка.

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