Глава Счетной палаты дал оценку росту ВВП России за 2025 год

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Основными внутренними факторами, влияющими на экономику, являлись жесткая денежно-кредитная политика.

По итогам 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) России прибавил 1% и достиг 214,3 триллиона рублей в номинальном выражении. Об этом сообщил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. Он выступил с докладом на пленарном заседании Государственной думы.

«Коротко остановлюсь на основных макроэкономических показателях: ВВП увеличился на один процент и составил 214,3 миллиона рублей в номинальном выражении. При этом инвестиции в основной капитал снизились на 2,3%. Основными внутренними факторами, влияющими на экономику, являлись жесткая денежно-кредитная политика. В среднем за 2025 год ключевая ставка составила 19,2%», — отметил председатель Счетной палаты.

По словам Ковальчука, несмотря на выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки, общая сумма которых составила 580 миллиардов рублей, ведомство сочло бюджетный отчет достоверным.

Глава счетной палаты также затронул вопрос инфляции.

«Инфляция, которая существенно снизилась и составила по итогам года 5,59%. И сохраняющиеся ограничения на рынке труда. Безработица в целом за год — 2,2%», — рассказал он.

Суммарные доходы казны при этом зафиксировали на уровне 37,3 триллиона рублей, превысив ожидаемые значения на 722 миллиарда рублей.

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