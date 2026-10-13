Жена Оскара Кучеры подала в суд после скандала с гибелью шпица

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Хозяйка погибшей собаки заявила, что американский булли, принадлежавший супруге артиста, насмерть загрыз ее питомца, а сама Юлия уехала с места происшествия.

Жена актера и телеведущего Оскара Кучеры Юлия подала иск в Савеловский районный суд Москвы к Татьяне Романовой и Екатерине Голевой. Она требует признать недостоверными сведения о конфликте между их питомцами и обязать ответчиков опровергнуть опубликованные в социальных сетях сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Истец считает, что ответчики разместили недостоверные публикации в социальных сетях о причинах и обстоятельствах конфликта, связанного с их питомцами», — говорится в сообщении.

Кроме того, Юлия Кучера просит взыскать с ответчиков 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Конфликт возник после инцидента в семейном отеле в Тверской области. Татьяна Романова заявила, что американский булли, принадлежавший жене Кучеры, насмерть загрыз ее шпица. Также женщина утверждала, что Юлия Кучера сразу уехала с места происшествия.

Супруга артиста опровергла эту версию. По ее словам, после случившегося она оставалась на территории отеля еще около двух с половиной часов.

Юлия Кучера также рассказывала, что хозяйка погибшего шпица потребовала от нее 3,5 миллиона рублей на покупку новой собаки. При этом, по словам женщины, ей не предоставили чеки или информацию о питомнике.

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