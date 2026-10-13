Терпеть или сходить «на всякий случай»: что делать с «туалетной тревожностью»

Мочевой пузырь может привыкнуть к опорожнению без позыва

Фото: www.globallookpress.com/Voller Ernst / Siegfried Steinac

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Мочевой пузырь — мышца, которая привыкает к определенному состоянию.

Терпеть позывы в туалет до предела так же вредно, как отправляться в уборную без необходимости. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на уролога Алену Белобородову.

Россиян 20-30 лет охватила массовая «туалетная тревожность». Зумеры опасаются покидать дом, не узнав заранее, где по пути можно посетить туалет.

«Мочевой пузырь — это мышца. И как любая мышца, он не любит постоянного перерастяжения», — рассказывает уролог Алена Белобородова.

Разово задержать мочеиспускание на пару часов нестрашно. Проблема возникает тогда, когда это становится привычкой, отмечает специалист.

«Если постоянно мочиться без позыва, мочевой пузырь начинает привыкать к маленьким объемам», — говорит уролог.

Последствия: позывы становятся более частыми. Мозг воспринимает даже незначительное наполнение как сигнал к мочеиспусканию. Вырабатывается привычка слишком часто бегать в туалет.

«У большинства здоровых взрослых мочеиспускание бывает примерно пять-восемь раз в сутки, а интервал между походами в туалет — обычно три-четыре часа», — сказала Алена Белобородова.

Что идет на пользу мочевому пузырю: посещать уборную при естественном позыве, не терпеть до неприятных ощущений, а также выпивать достаточное количество жидкости в сутки.

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