Обещают заработок, предлагают диверсии: ФСБ раскрыла угрозу на Северном Кавказе

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Бортников сообщил об активности украинских спецслужб и международных террористических организаций в интернете.

Украинские спецслужбы пытаются активно действовать на Северном Кавказе, провоцируя там межнациональные конфликты.

Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, он провел заседание Национального антитеррористического комитета. В частности, Киев использует интернет-площадки. Пользователям там предлагают быстрый заработок за выполнение различных заданий, в том числе диверсий.

«Международные террористические организации и украинские спецслужбы не снижают пропагандистской и вербовочной активности. В текущем году задержаны 260 человек за подготовку совершения терактов, оказание финансовой помощи скрывающимся за рубежом террористам, а также пропаганду и оправдание террористических идей», — сказал директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

С начала года удалось заблокировать более четырех тысяч ресурсов, распространявших идеологию терроризма и провоцировавших межнациональные конфликты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянку, которая, по данным ведомства, готовила по заданию СБУ атаку беспилотниками на военный аэродром Балтимор. По версии спецслужбы, женщину завербовал представитель украинских спецслужб в 2022 году, когда она находилась на территории Украины, после чего она прибыла в Воронеж и арендовала гараж для сборки и запуска дронов.

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