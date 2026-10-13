Электричество кончилось: в 13 штатах США введен режим ЧС из-за дефицита энергии

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В критической зоне оказался и Вашингтон.

В энергосистеме, обслуживающей 13 американских штатов и Вашингтон, введен режим чрезвычайной ситуации из-за риска нехватки электроэнергии. Соответствующее распоряжение издал министр энергетики США Крис Райт. Оно опубликовано на сайте министерства.

Решение принято на фоне ожидаемого увеличения спроса на электричество, плановых остановок электростанций для осеннего технического обслуживания и многочисленных отключений линий электропередачи.

Распоряжение обязывает оператора энергосистемы PJM Interconnection при необходимости задействовать дополнительные генерирующие мощности и поддерживать их работу для обеспечения надежности энергоснабжения. В качестве крайней меры разрешено использовать резервные источники электроэнергии до объявления чрезвычайной ситуации третьего уровня или во время ее действия.

Для выполнения требований PJM сможет привлекать владельцев электросетей и распределительные компании. Распоряжение было издано по запросу оператора.

«Это распоряжение поможет обеспечить миллионам американских семей и предприятий в среднеатлантическом регионе доступ к доступной по цене, надежной и безопасной электроэнергии. Для этого при необходимости будут задействованы дополнительные генерирующие мощности, в том числе резервные источники питания», — заявил Райт.

Министр также заявил, что энергетическая политика предыдущих администраций, предусматривавшая сокращение традиционной генерации, повысила уязвимость энергосистемы в периоды низкой выработки солнечных и ветровых электростанций. По его словам, нынешняя администрация намерена использовать доступные ресурсы для предотвращения перебоев с электроснабжением.

По оценке Министерства энергетики США, в стране остается более 35 ГВт неиспользуемых резервных генерирующих мощностей.

Распоряжение вступило в силу 13 октября и будет действовать до 16 октября включительно.

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