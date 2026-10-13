Огненная Лошадь не даст передышку: чем обернется конец 2026 года

Фото: 5-tv.ru

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Ноябрь и декабрь потребуют от людей паузы и подведения итогов.

Огненная Лошадь не уйдет без сопротивления, а завершение 2026 года окажется непростым. Об этом Life.ru рассказала экстрасенс Екатерина Костина.

По китайскому лунному календарю, Лошадь передаст правление Козе 6 февраля 2027 года. Однако, по ощущениям Костиной, смена настроений у людей произойдет раньше календарной смены покровителя. Огненную Лошадь экстрасенс связывает со стремительными решениями, крутыми виражами и тягой к движению. Но уже в ноябре, полагает она, этот разгон уступит место потребности притормозить. На смену стремлению переделать все до праздников может прийти желание отложить дела и побыть в покое.

«Многие почувствуют усталость и опустошенность, как после долгого забега. Это нормально, поскольку психика просит паузы», — приводит издание слова Костиной.

В прогнозе финал года становится порой, когда особенно важно позволить себе передышку. Вместо очередного рывка перед праздниками Костина советует отдохнуть и без спешки подвести итоги.

В делах личных Екатерина Костина рекомендует к исходу года сбавить обороты и разобраться с накопленными обязательствами. В ее наставлениях этот отрезок времени связан с доведением до конца старых дел. Эксперт предлагает наводить порядок и гасить долги, а азарт и рискованные вложения отложить.

Особую значимость экстрасенс придает 21 декабря. В 2026 году зимнее солнцестояние придется именно на этот день, в 23:50 по московскому времени. С этой датой Екатерина связывает символическое расставание с тем, что тормозит движение вперед.

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