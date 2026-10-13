«Человек-праздник»: Судзиловская поздравила Баскова с наступающим юбилеем

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Супруг актрисы нередко просил народного артиста спеть «любимую песню про чай».

Актриса Олеся Судзиловская поздравит народного артиста Российской Федерации Николая Баскова с наступающим 50-летием в вокальном шоу на федеральном канале. Об этом она рассказала сайту 7Дней.ru.

Николай Басков не догадывался, кто придет на съемку в качестве гостей. Среди них оказались его давние друзья: композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, певец Александр Буйнов, балетмейстер Николай Цискаридзе, певицы Натали и Зара, а также актриса Олеся Судзиловская. Всех их с Николаем связывают годы дружбы.

«Коля — настоящий человек-праздник! <…> Сергей (Супруг Олеси Судзиловской. — Прим. ред.) при встрече с Колей всегда просил спеть „любимую песню про чай“, отказа никогда не было!» — рассказала Судзиловская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Николай Басков рассказал о трех попытках прекратить отношения с Оксаной Федоровой — моделью, обладательницей титула «Мисс Вселенная — 2002». Их отношения длились два года, и все это время, по признанию Баскова, он был безумно влюблен — настолько, что утратил связь с реальностью. Трижды он порывался уйти, но возвращался с сотнями роз в руках, опускался на колени и вымаливал прощение. Артист заявил, что сходил с ума по ней, терял себя, все забывал, безумно ревновал ко всему и хотел, чтобы она была с ним 24 часа в сутки.

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