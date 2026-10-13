Объявлены победители XIII Международного фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»

Фото: пресс-служба фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»

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Всего в шорт-лист кинофестиваля в этом году попали 69 фильмов из 11 стран мира.

11 октября в Перми завершился XIII Международный Фестиваль вдохновляющего кино «ЛАМПА», стратегическим партнером которого в очередной раз выступила Национальная Медиа Группа, а партнером детского трека Фестиваля — телеканал СТС Пермь. Награду на фестивале получили 39 фильмов в 7 номинациях. Всего в шорт-лист кинофестиваля в этом году попали 69 фильмов из 11 стран мира.

пресс-служба фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»

В номинации «Жизнеутверждающий сериал» сразу две награды получил проект «Первая ракетка». Ольга Смирнова увезла в Москву статуэтку за «лучшую женскую роль второго плана», а руководитель КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина забрала награду Валерия Махмудова за «лучшую операторскую работу».

Лучшим игровым фильмом специальной номинации полного метра признан «Здесь был Юра» Сергея Малкина. Лучшим документальным фильмом полного метра стала картина открытия фестиваля — «Прощать» Елены Кузовлевой. «Красавица» Антона Богданова взяла награду «За лучший актерский ансамбль». На сцену за ламповой статуэткой вышли главные герои картины: Стася Милославская, Иван Добронравов, Полина Айнутдинова и Елисей Чучилин. Миле Ершовой была присуждена «главная женская роль» в фильме «Сводишь с ума» режиссера Дарьи Лебедевой. А Мариэтта Цигаль-Полищук забрала приз за «женскую роль второго плана» в фильме «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова.

Гран-при тринадцатого по счету фестиваля «ЛАМПА» достался анимационному фильму «Сын» режиссера Жанны Бекмамбетовой, Россия.

Лучшим игровым короткометражным фильмом был признан «Любови больше нет», режиссера Аполлинарии Лиманской из России. Наградой «за ламповую эстетику» была удостоена картина «Книжные романтики» режиссера Николая Чернобаева, которую на фестивале представил ее главный актер Кирилл Русин.

пресс-служба фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»

«Лучший актерский дуэт» был отмечен в короткометражной картине Ивана Добронравова «Режим полной эмпатии». По словам Ивана, он впервые соприкоснулся с «ЛАМПОЙ» еще в 2001 году, но тогда даже не мог представить, что когда-нибудь будет стоять на этой сцене с наградой за собственный проект.

Призов в этой номинации были также удостоены фильмы из Франции, Ирана и Китая. Продюсер китайского фильма «Шоутайм» Бай Липин отметила: «Мы все приехали из разных стран, говорим на разных языках и живем абсолютно разной жизнью, но когда гаснет свет и начинается кино, мы все способны прочувствовать историю одинаково».

Специальной номинацией «Дорога к дому», учрежденной «ЛАМПОЙ» совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ, был удостоен документальный фильм бразильских режиссеров «Песня иммигрантов». Также в номинации документальный короткометражный фильм «за сохранение семейных ценностей» была отмечена картина: «Женская доля» режиссера Лилии Дмитрик о матери десяти детей из Перми. «За историю настоящего героя» приз получил фильм «Взбивая масло» Елены Полиной, рассказывающий о подростке Савелее Сердечнове, который четыре раза выходил в ремиссию и снова возвращался в онкологию, но всегда находил новые силы, чтобы жить.

Награды в номинации «Анимационный короткометражный фильм» вручали руководитель редакции «Союзмультфильм» Марина Кошевая и аниматор ФГУП киностудии «Союзмультфильм» Людмила Заякина. Премия «За напоминание, что счастье — это найти тех, кто видит мир твоими глазами» была присуждена мультфильму «Хюго» из Бразилии. «За воплощение образа истинной дружбы» — работе «Жил был тигр», основанного на реальной истории дружбы тигра Амура и козла Тимура и другие.

Лучшим игровым жизнеутверждающим сериалом стал «Встать на ноги» Павла Тимофеева. Актер Платон Саввин забрал награду за «лучшую мужскую роль» во втором сезоне сериала «Пингвины моей мамы». Лучшим документальным сериалом был единогласно признан «В Хогвартс я не попал».

Лучшей работой в номинации «Особый фокус» был назван фильм Масуда Мансури из Ирана «Капитан номер 10». Был вручен и специальный приз от постоянного партнера детского трека «ЛАМПЫ» телеканала СТС — сериалу «Быть собой» режиссера Марии Худаниной».

пресс-служба фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»

Конечно, не обошлось без награждения уже традиционной для фестиваля номинации «Суперкороткий метр», в которой представлены как короткие ролики от режиссеров, так и вертикальные ВК клипы от пользователей социальных сетей.

Лучшим фильмом в номинации «Суперкороткий метр» стал «Бутон» иранского режиссера Хамеда Бахрами. А лучшими ВК клипами названы работы «Осторожно, Леха!» Ксении Пономаревой и «Заметьте» Алисы Карельской.

С полным списком всех победителей XIII Международного кинофестиваля «ЛАМПА» можно ознакомиться на сайте.

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