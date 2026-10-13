Экзамен и штрафы? Как вернуть водительские права после лишения

Вернуть водительские права возможно после проверки на знание ПДД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В ряде случаев дополнительно нужно прохождение медицинской комиссии.

Истечение срока лишения водительских прав само по себе не позволяет получить удостоверение обратно: автомобилист должен подтвердить знание ПДД и оплатить все ранее наложенные штрафы за нарушения правил. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на МВД России.

«Водительское удостоверение, изъятое у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращается после проверки знания им правил дорожного движения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Для возврата документа проверку необходимо пройти успешно. Еще одно обязательное условие — полное погашение штрафов за нарушения ПДД.

Дополнительное требование предусмотрено для тех, кто лишился прав из-за управления транспортом в состоянии опьянения. В этом случае придется пройти медицинскую комиссию. Это условие касается и водителей, передавшим управление нетрезвому человеку или отказавшимся от медицинского освидетельствования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав России разработал новый порядок медицинского освидетельствования водителей. В случае выявления заболеваний, несовместимых с управлением транспортом, автомобилисту могут направить уведомление о необходимости пройти внеочередную проверку.

Согласно проекту, электронное уведомление планируется отправлять через Госуслуги в течение суток после подтверждения диагноза. После этого водителю потребуется пройти внеочередное обязательное освидетельствование в течение трех месяцев.

Медицинские заключения также предполагается перевести в электронный формат. Их будут размещать в федеральном реестре защищенной информационной системы здравоохранения, после чего сведения передадут в МВД.

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