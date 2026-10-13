Кусают и вызывают замыкание: опасных огненных муравьев обнаружили в Сиднее

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Эти крохотные существа могут нанести миллиардный ущерб экономике.

Красных огненных муравьев, представляющих серьезную угрозу для людей и животных, обнаружили в Сиднее. Об этом сообщил телеканал SBS.

Гнездо нашли сотрудники службы биобезопасности федерального министерства сельского хозяйства в терминале логистического центра.

Генетическая экспертиза установила, что насекомых завезли в Австралию из-за границы. Предположительно, они прибыли в одном из грузовых контейнеров.

Проверку территории организуют власти штата Новый Южный Уэльс. Первоначально специалисты обследуют участок в радиусе 500 метров от обнаруженного гнезда. Затем район обработки расширят до двух километров.

Совет по инвазивным видам оценивает возможный ежегодный ущерб экономике от бесконтрольного распространения этих муравьев в два миллиарда австралийских долларов (около 177 миллиардов рублей).

Предыдущую находку огненных муравьев в Сиднее зафиксировали в ноябре 2014 года в порту Ботани. Тогда гнездо оперативно уничтожили. Однако полная очистка местности от популяции насекомых заняла почти два года.

Красный огненный муравей — опасный инвазивный вид родом из Южной Америки. Название получил из‑за болезненных укусов, вызывающих ощущение ожога.

Распространился по миру с грузами и в последние годы замечен даже в Европе — на Сицилии. Опасен для людей, у аллергиков возможны тяжелые реакции, животных, экосистем и хозяйства: повреждает посевы, разоряет ульи, провоцирует короткие замыкания в технике.

Для борьбы применяют химикаты и биологические методы — например, используют мух‑горбаток, паразитирующих на муравьях.

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