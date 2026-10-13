Лавочку прикроют: ответ России на санкции ЕС затронет поставки титана и урана

EADaily: ответ России на санкции ЕС затронет поставки титана и урана

Фото: © РИА Новости

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В очередной раз Евросоюз действует в ущерб себе.

Евросоюз намерен утвердить 22-й пакет санкций против российского военно-промышленного комплекса. Ограничения должны затруднить поставки европейских станков и компонентов оборонным предприятиям России через третьи страны. Однако ответ Москвы может не понравиться ЕС. Об этом сообщило EADaily.

Основное внимание предполагается уделить пресечению обхода действующих запретов. Это затронет посредников в Турции, ОАЭ, странах Центральной Азии и Кавказа, участвующих в реэкспорте и обслуживании финансовых потоков.

Брюссель рассчитывает увеличить логистические издержки российских предприятий и замедлить сборку новых партий ракет. Перестройка маршрутов доставки чипов и станков через другие юридические лица может потребовать дополнительного времени.

Проверки контрагентов создают расходы и для европейских банков, экспортеров и логистических компаний. Зарубежным посредникам также приходится учитывать требования ЕС при работе с европейскими технологиями. Некоторые холдинги предпочитают китайские альтернативы.

Одним из ответов России может быть ограничение экспорта титана, никеля и обогащенного урана. Сокращение поставок титана может осложнить соблюдение производственных графиков авиастроительной компании Airbus. Закупка альтернативного сырья в США и Азии, согласно изложенному прогнозу, способна увеличить стоимость выпуска самолетов.

Отдельный риск связан с отказом от российского арктического СПГ и ядерного топлива. Замещение этих поставок может привести к росту энергетических расходов и зимних счетов европейских домохозяйств.

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