Пили для здоровья, а пострадала печень: чем опасны витамины и БАДы после 50 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Как не растеряться при выборе препарата?

В домашней аптечке человека, который заботится о здоровье, нередко найдется целый набор добавок: витамин D для костей, рыбий жир для сердца, комплекс для волос и ногтей, коллаген для суставов, средства для иммунитета. Каждая баночка обещает определенную пользу, а вместе они создают ощущение, что организм получает все необходимое. Но если принимать несколько препаратов одновременно, не проверяя их состав и дозировки, забота о себе может обернуться нежелательными последствиями.

Особенно внимательно к таким сочетаниям стоит относиться людям старше 50 лет, которые постоянно принимают лекарства или имеют хронические заболевания. Некоторые витамины в высоких дозах способны навредить печени, растительные добавки тоже могут вызывать токсические реакции, а отдельные компоненты влияют на действие лекарств.

При этом опасность заключается не в самом возрасте и не в любых витаминах, а в конкретных веществах, дозах и обстоятельствах их применения. Поэтому главный вопрос не в том, нужно ли отказаться от всех добавок, а в том, как понять, какие из них действительно необходимы. Подробнее в новом материале 5-tv.ru.

Как витамины и БАДы могут навредить печени

Печень участвует в обмене многих веществ, поступающих в организм, в том числе компонентов лекарств и пищевых добавок. Поэтому некоторые средства при определенных дозировках способны повреждать клетки органа. Однако это не означает, что любая витаминная таблетка токсична.

В справочнике LiverTox, подготовленном Национальным институтом диабета, болезней органов пищеварения и почек США, отмечается, что прием большинства витаминов в рекомендуемых количествах не связывают с лекарственным повреждением печени. Исключения возникают прежде всего при высоких дозах отдельных веществ — в частности, витамина A и ниацина, известного также как витамин B3.

Избыток витамина A может накапливаться в организме и приводить к токсическому воздействию на печень. При длительном приеме высоких доз возможны серьезные осложнения, включая фиброз и цирроз. Риск связан не с обычным поступлением витамина с пищей или стандартным приемом рекомендованных доз, а прежде всего с чрезмерным употреблением добавок.

Ниацин тоже необходим организму, но в больших дозах может вызывать побочные эффекты и повреждение печени. В справочнике описаны случаи острого поражения органа, в том числе при использовании определенных форм ниацина в высоких дозировках. Такие количества могут значительно превышать потребность человека в витамине и применяются в иных целях, чем обычная витаминная профилактика.

«Среди витаминов доказанным токсическим действием обладает никотиновая кислота (ниацин). Большие дозы никотиновой кислоты ведут к разрушению печеночных клеток и значительному выбросу ферментов в кровоток. БАДы провоцируют тяжелый острый гепатит, на фоне которого может серьезно нарушиться работа печени», — рассказала в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Почему несколько добавок могут оказаться опаснее одной

Человек может принимать мультивитамины, комплекс для волос и ногтей, средство для суставов и отдельную добавку с витамином D, не замечая, что одни и те же компоненты входят сразу в несколько продуктов.

В результате суммарное количество вещества увеличивается. Особенно легко пропустить повторяющиеся ингредиенты в комплексах с длинным составом. Если человек одновременно принимает несколько комплексов, следует проверить, какие витамины, минералы и растительные компоненты в них повторяются.

Растительное происхождение также не делает продукт безвредным. Поэтому выбирать средство только по словам «натуральный состав» или «растительные компоненты» недостаточно.

Почему после 50 лет важно учитывать принимаемые лекарства

С возрастом у некоторых людей становится больше хронических заболеваний, а вместе с ними — и постоянно принимаемых препаратов. Лекарства от повышенного давления, сердечно-сосудистых заболеваний и других состояний могут соседствовать в ежедневном расписании с витаминами и растительными средствами. В такой ситуации важно учитывать не только действие каждого продукта по отдельности, но и их возможное взаимодействие.

Национальный институт старения США отдельно предупреждает о рисках сочетания лекарств, безрецептурных препаратов и пищевых добавок. Например, витамин K способен снижать эффективность варфарина — лекарства, которое используют для предотвращения образования тромбов. Это не означает, что человеку, принимающему варфарин, нужно самостоятельно исключить витамин K из питания или отменить назначенные средства. Изменения в приеме витаминов и добавок необходимо обсуждать с лечащим врачом.

Взаимодействия возможны и у растительных добавок. Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья США указывает, что зверобой способен влиять на действие многих лекарств, в том числе некоторых антидепрессантов и гормональных контрацептивов. Поэтому средство, которое продается без рецепта и позиционируется как натуральное, не следует автоматически считать совместимым с назначенной терапией.

Возраст сам по себе не определяет, какие вещества противопоказаны. Гораздо важнее учитывать конкретные заболевания, состояние печени и почек, принимаемые препараты, рацион и результаты обследований.

Какие симптомы могут указывать на повреждение печени

Побочные реакции на добавки не всегда проявляются сразу после начала приема. Кроме того, первые признаки нарушения работы печени могут быть неспецифичными: слабость, тошнота, снижение аппетита или дискомфорт в животе встречаются при самых разных состояниях. По одним таким симптомам нельзя самостоятельно установить причину недомогания.

Насторожить должны пожелтение кожи или белков глаз, заметное потемнение мочи и необычно светлый стул. При появлении этих признаков необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Если состояние резко ухудшается, возникает спутанность сознания или другие тяжелые симптомы, нужна экстренная оценка состояния.

Важно сообщить врачу обо всех средствах, которые человек принимал в последнее время, включая витамины, БАДы, травяные сборы и препараты без рецепта. Полезно сохранить упаковки или фотографии этикеток: по ним специалист сможет оценить состав и дозировки. Не стоит пытаться самостоятельно определить, какая именно таблетка вызвала ухудшение, или ждать, пока симптомы пройдут сами.

«Чем больше активных компонентов входит в состав БАД, тем выше может оказаться токсическая нагрузка и тем сложнее будет понять, какой именно ингредиент привел к негативным последствиям», — рассказал Газета.ру врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин.

Какие витамины действительно нужны после 50 лет

Потребность в питательных веществах зависит от рациона и состояния здоровья конкретного человека. Кому-то достаточно разнообразного питания, а кому-то врач может рекомендовать дополнительный прием определенных витаминов или минералов. Причинами могут быть выявленный дефицит, особенности питания, нарушения всасывания или другие медицинские обстоятельства.

При этом желание поддержать организм не всегда означает, что необходимо сдавать анализы на все существующие витамины. Объем обследования и необходимость добавок определяет врач с учетом жалоб, питания, анамнеза и других факторов.

Как принимать БАДы без лишнего риска

Первый шаг — понять, зачем нужен каждый продукт. Если цель сформулирована только как «для здоровья» или «на всякий случай», стоит обсудить с врачом, есть ли основания для приема.

Второй шаг — проверить этикетки. Следует сопоставить состав всех принимаемых комплексов, обратить внимание на дозировки и повторяющиеся компоненты. Не нужно превышать указанную дозу в надежде ускорить эффект или объединять несколько средств с одинаковыми веществами без консультации специалиста.

Третий шаг — рассказать врачу обо всем, что принимается регулярно или время от времени. В список стоит включить не только рецептурные препараты, но и обезболивающие, безрецептурные средства, витамины, БАДы и растительные продукты. Национальный институт старения США рекомендует поддерживать актуальный список препаратов и обсуждать с медицинским специалистом любые новые средства.

Наконец, не стоит заменять добавками полноценное питание и назначенное лечение. Витамины могут быть полезны, когда восполняют реальную потребность, но не становятся универсальной защитой от возрастных изменений. А если на фоне приема появились новые симптомы, лучше не добавлять очередное средство для их устранения, а выяснить причину.

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