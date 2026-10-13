«Опасаюсь»: Игорь Николаев боится за младшую дочь из-за ее занятий спортом

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист надеется, что увлечение Вероники все же останется только ее хобби.

Народный артист России Игорь Николаев сообщил, что его младшая дочь Вероника занимается конным спортом. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг».

Композитор признался, что испытывает опасения за ребенка.

«Конечно, опасаюсь, конечно, опасаюсь. Тогда не отдавайте детей в легкую атлетику, в художественную гимнастику, то, что можно с бревна упасть, позвоночник сломать, с брусьев. Ну и вообще, упасть можно где угодно: на теннисе можно подвернуть лодыжку и так далее. Да вообще надо сидеть тогда дома на стуле и никуда не двигаться. Конечно, боюсь, что она упадет с лошади. Но если вы боитесь, тогда вы ребенка просто консервируете в неподвижном виде? Так не должно быть», — сказал Николаев.

По его словам, дочери нравится это занятие. Он отметил, что для тренировок вовсе не обязательно иметь собственного коня.

«Достаточно много конных клубов, куда можно приходить, заниматься, записываться на тренировки. И выбирать свою лошадь и там ухаживать за ней, расчесывать, кормить и так далее. Это другая история», — пояснил артист.

Николаев надеется, что конный спорт останется для Вероники хобби.

«Я надеюсь, что это хобби», — сказал он.

Он также рассказал, что часто бывает на тренировках дочери, но сам заниматься не захотел. По его словам, развитие происходит постепенно: сначала человек боится сесть на лошадь, затем начинает ехать, потом переходит на рысь, после чего стремится к галопу, а затем и к более сложным аллюрам. Николаев заметил, что хорошему нет предела, и когда человек развивается, ему хочется становиться лучше. Это, по его мнению, применимо и к музыке, и к поэзии, и к конному спорту.

«Мне кажется, что это в любом, скажем, ну, и в музыке, и в поэзии, ну и в конном спорте», — поделился Николаев.

Вероника — дочь Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой. Девочке 11 лет. Она сочиняет музыку и песни. В 2026 году она представила композиции «Небо с голубыми глазами» и «Золотистый ретривер», с которыми выступила на «Детской Новой волне» и Детском радио.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на финале конкурса «Музыкастинг» народный артист России Игорь Николаев высказался о тенденции современных исполнителей равняться на музыку, которая их окружает, и нередко копировать манеру популярных артистов. По словам музыканта, аналогичная закономерность прослеживалась и у исполнителей прошлых поколений. Он отметил, что в 1960-е годы исполнители могли ориентироваться на народную артистку РСФСР Ольгу Воронец и народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.