Ипотека погашена: как снять обременение с недвижимости

После выплаты ипотеки нужно снять обременение с квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Даже после полного расчета владельцу жилья предстоит пройти несколько процедур, прежде чем распоряжаться им без ограничений.

После последнего платежа по ипотеке недвижимость еще некоторое время может числиться в залоге у банка. Чтобы свободно продавать, дарить или обменивать квартиру, собственнику необходимо оформить снятие обременения. Об этом сообщило URA.RU.

Пока ипотечный кредит не погашен полностью, квартира считается залоговым имуществом банка. Собственник может жить в ней и делать ремонт, однако для некоторых сделок с недвижимостью потребуется согласие кредитной организации. Обременение сохраняется до полного исполнения обязательств по ипотеке, в том числе при досрочном погашении.

После последнего платежа сначала стоит убедиться, что деньги поступили на кредитный счет. Проверить это можно через приложение или личный кабинет банка либо непосредственно в офисе. При досрочном погашении заемщику необходимо заранее уведомить кредитную организацию.

Затем в банке следует получить справку о полном погашении кредита, выписку с нулевым остатком и закладную с отметкой об исполнении обязательств. Если закладная оформлена в электронном виде, необходимые действия банк может выполнить самостоятельно.

Для снятия регистрационной записи об ипотеке необходимо обратиться в МФЦ, воспользоваться Госуслугами или сайтом Росреестра при наличии электронной подписи. В зависимости от способа оформления могут потребоваться паспорт, закладная, договор ипотеки и свидетельство о праве собственности.

После подачи заявления сведения об изменении статуса недвижимости в реестре обновляются в течение пяти дней, за исключением случаев с электронной закладной.

Убедиться, что обременение действительно снято, можно с помощью выписки из ЕГРН. Ее получают через МФЦ, Госуслуги или другим доступным способом.

Если ипотека погашалась с использованием материнского капитала, после этого необходимо выделить доли в жилье всем членам семьи в установленный срок. При досрочном погашении кредита также может возникнуть возможность вернуть часть страховки за неиспользованный период действия полиса, если она была оплачена единовременно и соблюдаются соответствующие условия.

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