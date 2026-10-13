Ипотека погашена: как снять обременение с недвижимости
После выплаты ипотеки нужно снять обременение с квартиры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Даже после полного расчета владельцу жилья предстоит пройти несколько процедур, прежде чем распоряжаться им без ограничений.
После последнего платежа по ипотеке недвижимость еще некоторое время может числиться в залоге у банка. Чтобы свободно продавать, дарить или обменивать квартиру, собственнику необходимо оформить снятие обременения. Об этом сообщило URA.RU.
Пока ипотечный кредит не погашен полностью, квартира считается залоговым имуществом банка. Собственник может жить в ней и делать ремонт, однако для некоторых сделок с недвижимостью потребуется согласие кредитной организации. Обременение сохраняется до полного исполнения обязательств по ипотеке, в том числе при досрочном погашении.
После последнего платежа сначала стоит убедиться, что деньги поступили на кредитный счет. Проверить это можно через приложение или личный кабинет банка либо непосредственно в офисе. При досрочном погашении заемщику необходимо заранее уведомить кредитную организацию.
Затем в банке следует получить справку о полном погашении кредита, выписку с нулевым остатком и закладную с отметкой об исполнении обязательств. Если закладная оформлена в электронном виде, необходимые действия банк может выполнить самостоятельно.
Для снятия регистрационной записи об ипотеке необходимо обратиться в МФЦ, воспользоваться Госуслугами или сайтом Росреестра при наличии электронной подписи. В зависимости от способа оформления могут потребоваться паспорт, закладная, договор ипотеки и свидетельство о праве собственности.
После подачи заявления сведения об изменении статуса недвижимости в реестре обновляются в течение пяти дней, за исключением случаев с электронной закладной.
Убедиться, что обременение действительно снято, можно с помощью выписки из ЕГРН. Ее получают через МФЦ, Госуслуги или другим доступным способом.
Если ипотека погашалась с использованием материнского капитала, после этого необходимо выделить доли в жилье всем членам семьи в установленный срок. При досрочном погашении кредита также может возникнуть возможность вернуть часть страховки за неиспользованный период действия полиса, если она была оплачена единовременно и соблюдаются соответствующие условия.
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