Антон Хабаров: зрителей сказками не «перекормили»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Успех подобных проектов во многом зависит от мастерства исполнителей и качества самой постановки.

Зрителей нельзя назвать «перекормленными» сказками, поскольку интерес к этому жанру сохраняется. Об этом заслуженный артист России Антон Хабаров рассказал в беседе с 5-tv.ru на юбилейном концерте Александра Олешко в честь 50-летия актера.

По словам Хабарова, о востребованности сказок лучше всего говорит реакция зрителей.

«Если бы „перекормили“, никто бы в кинотеатр не ходил. Все зависит от качества сказки и от артистов, которые там принимают участие», — сказал актер.

Хабаров отметил, что сказка является сложным жанром для исполнителей, поскольку в нем особенно важна актерская работа.

«Сказка — это такой жанр, где ничем невозможно прикрыться. Там есть артист, есть его глубина. Сказка — это миф, это очень непростой жанр. Это кажется сказкой. Сказка на уровне мифа. Это очень сложно играть», — объяснил он.

По словам актера, персонажи в таких историях несут в себе большой смысл. В качестве примера он привел советскую «Золушку».

«Посмотрите сказку „Золушку“ нашу. Какой там Гарин играет, какая там Раневская. Это большие роли, большие работы», — отметил Хабаров.

Отдельно артист вспомнил Георгия Милляра, сыгравшего Бабу-ягу, и его подход к подготовке к роли.

«А как Милляр готовился к роли Бабы-яги, это вообще уникальная подготовка. Он взял ее со своей соседки по коммунальной квартире, он Бабу-ягу оттуда взял. Это была целая разработка роли», — рассказал Хабаров.

Актер подчеркнул, что результат во многом зависит от того, сколько работы исполнитель проделывает самостоятельно.

«Если не игнорировать домашнюю работу, которая занимает 90% работы актера, то тогда все получится», — заключил Хабаров.

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