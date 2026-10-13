Летевший в Цюрих Airbus A320 подал сигнал бедствия над Германией

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Lo Bianco

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Экипаж передал код 7700.

Пассажирский Airbus A320-271N, следовавший из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал общей аварийной ситуации во время полета над территорией Германии. Об этом свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих движение воздушных судов.

Самолет вылетел из Стокгольма во вторник в 6:26 по местному времени (7:26 мск). Позже экипаж передал код 7700. В авиации его используют для обозначения общей аварийной ситуации на борту. Причина, по которой пилоты подали соответствующий сигнал, пока неизвестна.

Позднее стало известно, что самолет приземлился в немецком Гамбурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет Airbus, подавший сигнал бедствия у берегов Чили, успешно приземлился. Лайнер следовал из Сантьяго в Перу. Во время полета экипаж сначала передал кратковременный сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем код Squawk 7700, который используется при нештатной ситуации. После этого самолет изменил курс и направился в ближайший аэропорт.

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