Всего лишь бумажка: какой документ в России подделывают чаще всего

Чаще всего в России из документов подделывают водительские права

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Не последнюю роль в генерации фейков играет искусственный интеллект.

Количество преступлений, зарегистрированных МВД РФ по статье о подделке, распространении и использовании поддельных документов, с 2024 по 2025 год увеличилось на 338% — с 397 до 1739 случаев. Об этом говорится в аналитическом отчете Smart Engines и Intellect, с которым ознакомилась Газета.ру.

Всего в 2025 году по этой статье были осуждены 10 942 человека. Наиболее распространенным объектом подделки стали водительские удостоверения — на них пришлось 41% всех выявленных фальшивых документов. Их в том числе приобретают люди, ранее лишенные права управления транспортом.

Еще 18% пришлись на паспорта стран СНГ и виды на жительство. За год количество подделок этой категории увеличилось на 41%. Паспорта граждан России составили 16% выявленных фальшивок. Такие документы могут использоваться для выдачи себя за другого человека, оформления кредитов и SIM-карт, а также проведения финансовых операций.

Минимальный объем нелегального рынка поддельных удостоверений личности в 2025 году оценивался примерно в 2,6 миллиарда рублей. Материальный ущерб по изученным судебным делам составил около 1,8 миллиарда рублей.

Эксперты также отметили влияние генеративного искусственного интеллекта. С его помощью можно создавать изображения документов, менять реквизиты, фотографии, подписи и печати, а также подменять лица.

Современные подделки не всегда удается распознать визуально. Поэтому при проверке необходимо учитывать не только внешний вид документа, но и его соответствие эталонному образцу, защитные элементы, особенности нанесения реквизитов и согласованность содержащихся данных.

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