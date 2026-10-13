«Дата неровная»: Николаев рассказал, как отпраздновал годовщину свадьбы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артист женился на певице Юлии Проскуряковой 16 лет назад.

Народный артист России Игорь Николаев рассказал, как отметил 16-летие со дня свадьбы с певицей Юлией Проскуряковой. Об этом певец рассказал в беседе с 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг».

Журналист поинтересовался у артиста, удалось ли ему провести годовщину вместе с супругой и как они отметили эту дату.

«Ну, она, видите, такая дата-то неровная. Да. Мы отметили, конечно», — ответил Николаев.

Позже коллеги попросили музыканта уточнить, как именно прошел праздник.

«Мы отпраздновали в узком семейном кругу. Это было прекрасно», — рассказал Николаев.

В сентябре 2010 года Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой, разница в возрасте с которой составляет 23 года. В 2015 году у пары родилась дочь Вероника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Николаев рассказал об отношениях с детьми и разлуках, связанных с его профессиональной деятельностью.

Николаев отметил, что гастроли неизбежно отнимают время, которое можно было бы провести с семьей. При этом он считает, что эмоциональная связь зависит не только от постоянного присутствия рядом, но и от вовлеченности в жизнь детей.

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