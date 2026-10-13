Подрался с сокамерником? Рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы на скорой помощи
TMZ: рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы на скорой помощи
Фото: www.globallookpress.com/ Javier Rojas
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В прошлом году артиста уже доставляли в больницу.
Рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, увезли на скорой помощи из федеральной тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси из-за травмы головы. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на источники в исправительном учреждении.
Вскоре музыкант вернулся в тюрьму. По сведениям собеседников портала, он был в сознании и разговаривал. Как именно Комбс получил травму, неизвестно. Издание предполагает, что его доставили в ближайшую к тюрьме больницу.
Ранее рэпера поместили в спецприемник на фоне сообщений о том, что за решеткой ему были доступны массаж, алкоголь и мобильный телефон с обнаженными фотографиями. TMZ также писал о драке Комбса с другим заключенным в июле.
В феврале 2025 года музыканта уже доставляли в медицинское учреждение из-за сильной боли в колене. Тогда его перевезли из Федерального центра административного содержания под стражей в больницу в Бруклине, где назначили МРТ.
По информации TMZ, дата освобождения P. Diddy была перенесена с января на март 2028 года.
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