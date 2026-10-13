Зависит от таланта? Игорь Николаев объяснил, почему артисты копируют друг друга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Современным исполнителям это присуще больше всего.

Современные артисты ориентируются на музыку, которую слышат вокруг себя, поэтому нередко стараются воспроизвести стиль популярных исполнителей. Об этом народный артист России Игорь Николаев рассказал в беседе с 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг».

По словам музыканта, такая тенденция существовала и у предыдущих поколений артистов.

«Поколение слушает определенную музыку и пытается воспроизвести прослушанное, и в зависимости от степени таланта это у них лучше или хуже получается, но все равно они копируют то, что они слышат вокруг себя», — объяснил Николаев.

Артист привел в пример разные музыкальные эпохи. По его словам, в 1960-е годы исполнители могли ориентироваться на народную артистку РСФСР Ольгу Воронец и народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

«Там следующее поколение кого-то, кого-то, кого-то. Сейчас все смотрят, как поют мейнстримные артисты, хотят быть похожими тоже на них», — отметил музыкант.

При этом Николаев считает, что даже сквозь внешнюю похожесть может проявиться собственный стиль исполнителя.

«Но при этом сквозь похожесть, когда пробивается какая-то индивидуальность, это очень важно, что все-таки такие люди существуют», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Николаев рассказал об отношениях с детьми и разлуке, связанной с его профессиональной деятельностью.

Николаев отметил, что гастроли и работа не позволяют ему постоянно находиться рядом с детьми, однако они понимают особенности его профессии. По его словам, важна не только физическая близость, но и вовлеченность в жизнь ребенка.

Музыкант также подчеркнул, что разлука может сделать последующую встречу более долгожданной. Отцам, которым приходится уезжать по работе, он посоветовал как можно быстрее возвращаться к детям и проводить с ними больше времени.

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