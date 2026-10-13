Взрывное наследство: полиция обнаружила склад оружия в гараже пенсионерки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Боеприпасы направлены на экспертизу, проводится проверка.

Обнаружение целого арсенала в подвале недавно купленного гаража привело 52-летнего жителя Братска в отдел полиции. Об этом в мессенджере МАКС рассказали представители управления МВД по Иркутской области.

Мужчина сообщил правоохранителям, что во время ремонта полов в подвале своего гаража в одном из гаражно-строительных кооперативов (ГСК) Падунского района нашел оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла из бокса четыре гранаты, два магазина, четыре пистолета и обрез. По предварительным данным, все они имеют признаки иностранного производства. Помимо этого, стражи порядка обнаружили взрыватель, 200-граммовый брикет тротила и 66 девятимиллиметровых патронов.

Судя по состоянию, оружие хранилось в подвале долго. Фото: МАКС/МВД38/mvd38

В ходе проверки стало ясно, что заявитель приобрел гараж весной этого года у 78-летней местной жительницы. Пенсионерка пояснила, что недвижимость досталась ей по наследству после смерти супруга, а о содержимом подвала она не знала. Найденный арсенал направлен на баллистическую и взрывотехническую экспертизы.

К чему готовился покойный «коллекционер», не знает никто из участников взрывоопасной истории. Зато точно известно, что желание взять в руки оружие может вылиться в весьма полезный досуг. Например, если выбрать спортивное фехтование. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем подобные тренировки полезны для мозга после 40 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.