Европа устала от диктата Брюсселя? Германия и Италия ищут способ остановить Еврокомиссию

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вместе с Бельгией эти государства выступили за право блокировать инициативы, чрезмерно обременяющие бизнес.

Европейские политики судорожно ищут способы не дать Брюсселю навредить национальным экономикам.

Во время двухдневного саммита ЕС, стартующего уже в четверг, делегации намерены обсудить семилетний бюджет до 2034 года. Разумеется, в нем запланированы траты и на поддержку Украины.

Но, как пишет Politico, накануне консультаций лидеры Германии, Италии и Бельгии призвали создать юридический механизм для блокировки тех решений Еврокомиссии, что слишком сильно давят на бизнес отдельных стран.

По сути, пока на форумах говорят о необходимости увеличивать траты на военные нужды, ведущие страны ЕС добиваются возможности притормаживать подобные сомнительные идеи.