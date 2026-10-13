Йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту в Эр-Рияде

Фото, видео: www.globallookpress.com/Berci Feher; 5-tv.ru

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Обе стороны публикуют кадры столкновений на передовой.

К событиям на Ближнем Востоке. Самой горячей его точкой остается Йемен. Хуситы заявили об ударе дальнобойной ракетой по аэропорту Эр-Рияда и атаке беспилотниками по базе в Хамис-Мушайте.

Ее называют главным военным объектом Саудовской Аравии на юге королевства. В свою очередь коалиция проводит авиарейды на позиции группировки. По данным йеменских СМИ, под удар попали школа «Аль-Захра» и медицинский центр в районе Таиза. Сообщается о трех погибших, в том числе ребенке, и 12-ти раненых.

При этом активные боевые действия продолжаются на земле. Обе стороны публикуют кадры столкновений на передовой в провинции Мариб.

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде выведен из строя как минимум до воскресенья. И это удар не только по авиасообщению, но и по деловой жизни Саудовской Аравии. Воздушная гавань — вторая по загруженности после Джидды, за прошлый год она обслужила почти 41 миллион пассажиров. Через нее проходит огромный поток деловых поездок со всего мира.

По данным Reuters, отменено уже 47% рейсов по всем аэропортам Саудовской Аравии. Перевозчики меняют маршруты. Под угрозой оказались крупные мероприятия в Эр-Рияде. Например, Всемирный энергетический конгресс. В итоге до конца недели королевство может потерять не менее 350 миллионов долларов. А с учетом косвенных факторов — до полутора миллиардов.

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