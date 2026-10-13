Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Бернем хочет добиться признания референдума нелегитимным, чтобы вернуть страну в ЕС.

Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что выход страны из Евросоюза (ЕС) произошел из-за влияния России на референдум 2016 года. Как отмечает aif.ru, до этого ни один британский министр не выступал со столь смелыми обвинениями.

Без доказательств, но с полной уверенностью

Никаких деталей или подтверждений своему умозаключению Бернем не привел. По его словам, заняв премьерский пост, он спросил неких неназванных лиц, вмешивалась ли Москва в голосование, и получил ответ «да, конечно».

«Я считаю, что мы излишне пассивно относились к этому вопросу и недостаточно информировали людей о том, насколько активно из-за рубежа пытаются дестабилизировать политический процесс», — заявил он.

Ведущие «Би-би-си» решили проверить информацию и позвонили в британский МИД. Собеседником оказался государственный министр по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана Стивен Даути. Он признал, что доказательств российского вмешательства у него нет, так как он глубоко не вникал в вопрос.

Однако, по мнению Даути, поскольку «всем известно» о вмешательстве Кремля в выборы в разных странах, Москва могла поступить так и с британским референдумом. При этом он не упомянул, что в 2020 году специальная парламентская комиссия не нашла доказательств вмешательства России.

Причина очевидна — хочется вернуться в Евросоюз

Сторонники оппозиционного движения Britain Unbound утверждают, что русофобия здесь не главное. Бернем, будучи сторонником евроинтеграции, хочет признать Brexit нелегитимным: якобы агенты Кремля надавили на британцев, и те проголосовали за выход. Цель — отыграть назад и вернуть Британию в ЕС. Британский МИД в лице Даути эти обвинения отрицает. При этом заявления из Лондона с сожалениями о Brexit звучат все чаще.

«Экономические последствия для Лондона оказались тяжелыми, после Брекзита отношения с собственными провинциями существенно ухудшились», — объяснил политолог Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заговорили о возможной самостоятельности. Во время Brexit их от этой идеи оттолкнул Евросоюз, заявив, что по отдельности их не примет. Если сейчас отношения Лондона с ЕС усложнятся, ситуация может измениться, хотя прецедент для Брюсселя получится невыгодный.

По мнению Журавлева, отменить референдум на основании «русского вмешательства» невозможно, потому что новые британские премьеры — дилетанты, которые «занимались региональной политикой и не бывали на международной арене». Он сравнил ситуацию с разводом: если муж узнал, что жена ему не изменяла, вернуть брак уже нельзя. В противном случае нужно «забыть о самом понятии права».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Энди Бернемом. Беседа состоялась после призыва Дональда Трампа сменить лидера Украины. Зеленский назвал разговор хорошим и своевременным, а также сообщил о подготовке к личной встрече с британским премьером.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский мог неоднократно завершить конфликт с Россией, но не сделал этого. По его мнению, Украине нужен новый руководитель, способный заключить соглашение. Американский лидер также раскритиковал удары ВСУ по российским НПЗ, отметив, что они создают проблемы для мирового рынка дизельного топлива.

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