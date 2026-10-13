Андрея Разина переобъявили в розыск по статье УК

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Накануне, московский суд признал договор продюсера «Ласкового мая» с Юрием Шатуновым поддельным.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин повторно объявлен в розыск. Сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы МВД России.

В карточке указано, что мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом в особых приметах отмечено, что Разин переобъявлен в розыск, а предыдущая карточка была изъята.

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что изменение статуса может быть связано с новым уголовным делом, появлением дополнительных эпизодов или изменением обстоятельств по уже существующему делу. В частности, это может быть связано с расширением поисковых мероприятий, включая объявление в международный розыск.

Ранее, в ноябре 2025 года, следователи ГУ МВД России по Москве заочно предъявили Андрею Разину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова. После этого продюсера объявили в межгосударственный розыск.

В декабре 2025 года Разина заочно арестовали, а следствие объявило его в международный розыск.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне решением суда в Щербинке договор между Юрием Шатуновым и Андреем Разиным признан фальшивым. Судебное заседание проходило на основании иска вдовы солиста «Ласкового мая» Светланы.