«Считала себя драматической актрисой»: как Камынина стала звездой комедий

Камынина: всю жизнь считала себя драматической актрисой, а снимаюсь в комедиях

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда «Интернов» отметила, что иногда собственное представление о предназначении оказывается неверным.

Звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина призналась, что никогда не видела себя комедийной героиней. Однако судьба преподнесла ей сюрприз и дала понять, что порой даже полная уверенность в своем профессиональном предназначении оказывается ошибочной.

На премьере сериала «Полураспад» корреспондент 5-tv.ru поинтересовался у Камыниной, готова ли она пожертвовать работой в самом любимом жанре ради того, чтобы получить возможность сниматься у любого именитого режиссера. Вообразить эту ситуацию артистка не смогла, так как она вообще не охотится за одноплановыми ролями.

«У меня нет любимого жанра. Я всю жизнь вообще считала себя драматической актрисой, а снимаюсь в комедиях. Так что да, я все отдам», — сказала Камынина.

До прихода в профессию Светлана Камынина окончила банковскую школу и финансово-экономический институт, три года проработала в банке, но затем круто изменила жизнь и поступила в Международный славянский институт на актерский факультет.

Широкую известность артистке принесла роль главврача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны», вышедшем в 2010 году. В ее фильмографии более 60 работ, включая такие проекты, как «Простые вещи», «Фитнес», «Тур с Иванушками» и «Два холма». Помимо актерской карьеры, Камынина получила диплом карьерного коуча, она также играет в театре «Практика».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хореограф и танцор Сергей Шестеперов, известный как Мигель, узнал о своем участии в сериале «Бригада». По его словам, это случилось только спустя десять лет.

В 2002 году Мигеля пригласили на съемки эпизода в образе Деда Мороза, работа заняла около двадцати минут, ему заплатили тысячу рублей. Результат он тогда смотреть не стал и понял, что это за проект, нескоро. Сейчас танцор называет эту работу кринжовой — он испытывает стыд и до сих пор не может пересматривать эпизод.

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