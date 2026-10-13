Фото, видео: www.globallookpress.com/Viacheslav Madiievskyi; 5-tv.ru

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Из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ с улиц украинских городов забирают всех, кто попадется под руку.

Совершенно не удивляют вот такие кадры работы сотрудников тепрриториального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые отлавливают людей для фронта где угодно и в каком угодно виде. Теперь даже без одежды.

Очередной инцидент произошел в Харькове. В попытке «уговорить» проехать с ними подходящего под мобилизацию мужчины сорвали с него шорты и футболку. А после затолкали в автобус.

Причем со зверским поведением ТЦК харьковчане сталкиваются уже не в первый раз. Накануне, сотрудник ведомства толкнул, заступившуюся за мужчину пенсионерку. Пожилая женщина упала на бетон и сломала шейку бедра. После инцидента они не попытались помочь пострадавшей и тут же покинули место происшествия.

Из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ киевский режим отправляет на фронт всех, кто попадется под руку сотрудникам ТЦК. Как сообщают пленные боевики, на Украине насильно мобилизуются даже бездомные и инвалиды.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, британский блогер-миллионник чудом избежал мобилизации на Украине, умчав от ТЦК на моноколесе.