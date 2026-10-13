Новак: российские компании ведут переговоры с США о поставках дизеля

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Дополнительные поставки помогут сбалансировать сложную ситуацию на мировом рынке из-за проблем в Ормузском проливе.

Российские компании уже ведут с американскими партнерами переговоры о поставках дизеля. Параллельно идет диалог между энергетическими ведомствами двух стран. Об этом сегодня вечером заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что в приоритете у Москвы — все равно внутренний рынок.

«Он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтепроводных заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены сельхоз работы уборочной и посевные работы, обеспечен северный завоз. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе», — добавил вице-премьер.

Также Новак сообщил, что только за девять месяцев этого года Россия поставила Европе энергоресурсов почти на 21,5 миллиард долларов. То есть Москва исполняет свои обязательства по контрактам. Несмотря на все санкционные ограничения.

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