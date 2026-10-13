ЕвстиГений: как театр «Современник» отметил 100-летие Евгения Евстигнеева

Фото, видео: © РИА Новости/А. Гольцин; 5-tv.ru

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В память о великом артисте прозвучали сотни од и признаний, как отметил худрук театра Владимир Машков, такие люди, как Евстигнеев, не уходят навсегда.

Евгений Александрович Евстигнеев, выдающийся советский актер театра и кино, удостоенный звания народного артиста СССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалер ордена Ленина, один из актеров-организаторов Московского театра «Современник», — главный герой культурной жизни столицы. 9 октября ему исполнилось бы 100 лет. В память о легендарном мастере его коллеги по театру, ученики и поклонники организовали ряд мероприятий. Подробнее в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

В «Современнике» прошел вечер-спектакль в честь 100-летия Евгения Евстигнеева

На сцене «Современника» состоялся вечер-спектакль «ЕвстиГений». Художественный руководитель театра, народный артист России Владимир Машков обратился в первую очередь к внучке актера — актрисе МХТ имени Чехова Софье Евстигнеевой, которая стала центральной фигурой постановки.

«Здесь все, кто знал, любил и продолжают любить нашего великого русского артиста Евгения Александровича Евстигнеева. Сонечка, дедушка тебя не видел. И тебе все будут, конечно, и рассказывали, и будут рассказывать о своих встречах с ним, и ты составишь какой-то общий уже портрет… Дедушка тебя не видел, но он тебя любит, будет любить всегда — такие личности не уходят», — подчеркнул Машков, вручив актрисе тарелку с изображением Евстигнеева в образе короля из спектакля.

Вечер построили на воспоминаниях современников артиста, среди которых Галина Волчек, Константин Райкин, Олег Табаков, Эльдар Рязанов, Карен Шахназаров и другие. Их голосами говорили молодые актеры. На сцене также выступили Леонид Ярмольник, Станислав Любшин и Алексей Гуськов.

«Его принимали, даже если он ничего не говорил, а просто обводил зал глазами, переминал с ноги на ногу. Только Женя мог сказать мало и иметь грандиозный успех». Так о нем говорил Валентин Иосифович Гафт. С ним не хотелось расставаться никогда, хотелось смотреть, смотреть, смотреть и смотреть на него бесконечно. И все смотрели и ждали продолжения», — звучали слова со сцены.

Владимир Машков рассказал, что ему посчастливилось приблизиться к гению, когда он еще учился в школе-студии МХАТ. Как признался актер, поступать пришлось не один раз — чтобы взяли, нужно было проявить не только талант, но и настойчивость. И первый успех открыл ему путь к мэтрам. Сегодня Машков вспоминает те времена с теплой ностальгией.

«Мы были на гастролях с Московским художественным театром в Перми. Евгений Александрович узнал, что я работал на Кузнецком металлургическом комбинате сварщиком. Он был на заводе тоже, слесарем. Как-то мы быстро нашли общий язык. И я стал его адъютантом, выполнял быстро поручения. За это получил возможность вечером, когда собирались взрослые великие артисты, сидеть рядом, слушать», — поделился артист.

А еще он напомнил о роли Евстигнеева в картине «Собачье сердце», в которой тот произнес слова, ставшие памяткой для многих актеров.

«Евгений Александрович играл замечательную роль профессора Преображенского, где прототипом был Иван Петрович Павлов. И, в принципе, в одной из первых своих ролей он и произнес те слова, которые произносил Иван Петрович Павлов, когда он говорил: «Счастье человека находится где-то между свободой и дисциплиной», — заключил Машков.

В Москве на Никитском бульваре открыли мемориальную доску Евгению Евстигнееву

Фото: 5-tv.ru

Девятого октября памятные события проходили в Москве в течение всего дня. Утром мемориальную доску установили на фасаде дома на Никитском бульваре, 17, где прежде жил Евстигнеев. Владимир Машков торжественно открыл этот памятник. На табличке запечатлен портрет артиста и узнаваемая колоннада театра на Чистых прудах. Скульптуру создал Александр Свиязов.

«Прекрасный день. 9 октября. Солнышко. Золотая листва. Красиво, тепло. И это мы как артисты театра „Современник“ воспринимаем как привет от Евгения Александровича, от его великого таланта, от его абсолютной органичности. Вы знаете, в этом году 70-летие театра „Современник“. Мы широко празднуем этот замечательный праздник», — отметил Машков.

Худрук театра подчеркнул, что в течение всего года коллектив отдает дань памяти своим великим предшественникам. Уже установлены памятные доски Игорю Кваше и Евгению Евстигнееву, впереди — мемориалы Олегу Табакову, Галине Волчек, Лилии Толмачевой, Виктору Сергачеву — всем, кто с 1956 года создавал «Современник».

На торжестве собрались актеры «Современника» и родные артиста. Среди них — дочь Мария, рожденная во втором браке с Лилией Журкиной. Сын Денис, появившийся на свет в союзе с Галиной Волчек, живет во Франции и на церемонию приехать не смог.

В Москве открыли мурал с портретом Евгения Евстигнеева к 100-летию со дня его рождения



Фото, видео: 5-tv.ru

На Чистопрудном бульваре, неподалеку от театра «Современник», появился мурал с изображением народного артиста. К вечеру разыгралась непогода, пошел дождь, но ничто не заставило гостей и поклонников отказаться от участия в торжественной церемонии открытия, которую провели Владимир Машков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С Нижним Новгородом связан значительный период жизни Евстигнеева: там он родился, вырос и сделал первые шаги в профессии. Местные власти поддержали создание арт-объекта. Авторами мурала выступили художники арт-группы ZUKCLUB Сергей Овсейкин и Иван Астро. Проект подготовили театр «Современник» и «Нижегородское землячество».

«Для нас, в первую очередь нижегородцев, действительно, это великий абсолютно актер. Для кого-то это просто олицетворение актерской профессии, просто хрестоматийный актер. Ну вот про себя лично буду говорить. Я еще когда даже про Нижегородскую область не слышал ничего, был влюблен просто в его талант, и он является одним из моих любимых актеров», — сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, для всего региона, для родины легенды театра и кино, его 100-летие и каждое памятное мероприятие — великие и значимые события. В завершение церемонии Машков вручил Никитину символичную кнопку, нажатием которой включилась подсветка вокруг изображения.

Дочь Евгения Евстигнеева призналась, что никогда не видела в нем актера — только папу

Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов; 5-tv.ru

Дочь народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, актриса театра и кино Мария Селянская, на открытии мемориальной доски отцу в Москве рассказала корреспонденту 5-tv.ru о его характере. По словам наследницы, он был добрым и душевным человеком, но при этом оставался одиночкой.

«Он очень добрый был, душевный. Ну, действительно, он был одиночка, как, собственно говоря, и я. Я пошла по его словам. В общем, как сейчас говорят, интроверты, так скажем», — призналась артистка.

Селянская добавила, что не любит вопросы о своем отношении к таланту отца. Ей всегда сложно оценить проделанную родителем работу, ведь на экране или на сцене она всегда видела в первую очередь близкого человека, подарившего ей жизнь.

«Я не могу смотреть со стороны и оценивать его роли. Я вижу папу, и я не могу выделить. Меня спрашивают: „Какая его роль вам больше нравится?“ Я не могу, для меня это невозможно… Для меня он папа, это для вас он великий артист. Для меня он не великий артист, он отец, он родной человек», — сказала Селянская.

С 1990 года Мария Селянская служит в московском театре «Современник», где исполняет роли в спектаклях «Пигмалион», «Три товарища» и «Загадочное ночное убийство собаки». В кино актриса дебютировала еще в детстве, снявшись с отцом в фильме «Нейлон 100%», а всего в ее фильмографии более 20 работ, включая картины «Талисман», «Фанат» и «Дрянь». Актриса была замужем дважды: первым супругом стал звукорежиссер Андрей Селянский, от которого она взяла фамилию, чтобы не ассоциироваться с известным отцом, а вторым — актер «Современника» Максим Разуваев, в этом браке родилась дочь Софья.

Краткая биография народного артиста СССР Евгения Евстигнеева

Будущий мастер сцены появился на свет 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде, который тогда носил имя Горький, в простой рабочей семье. После семилетки он трудился электромонтером, а позже — слесарем на заводе «Красная Этна». Параллельно увлекался джазом, играл на ударных в самодеятельном оркестре — именно там его талант заметил руководитель Горьковского театрального училища и предложил попробовать себя на актерском поприще.

В 1951 году Евстигнеев получил диплом, после чего три сезона отдал Владимирскому областному театру драмы. В 1954-м он стал студентом Школы-студии МХАТ, причем был принят сразу на третий курс. С 1956 по 1970 годы под руководством Олега Ефремова Евстигнеев работал над созданием «Современника», где его триумфальной работой стала роль Короля в постановке «Голый король» (1960). В 1971 году, последовав за Олегом Ефремовым, актер перешел во МХАТ, где особенно запомнился как Серебряков в «Дяде Ване» и Фирс в «Вишневом саде». В начале 1990-х он выходил на сцену Театра Антона Чехова и «АРТели АРТистов Сергея Юрского».

Кинематограф принес Евстигнееву всенародную любовь — на его счету более сотни ролей. Зрители особенно полюбили его товарища Дынина в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964), режиссера народного театра в «Берегись автомобиля» (1966), Калачева в «Зигзаге удачи» (1968), Корейко в «Золотом теленке» (1968), Воробьева в «Стариках-разбойниках» (1971), профессора Плейшнера в «Семнадцати мгновениях весны» (1973) и других героев. Вершиной его киноработы признан профессор Преображенский в «Собачьем сердце» (1988).

Актер был женат три раза. Первой супругой стала однокурсница Галина Волчек, впоследствии возглавившая «Современник», их союз распался из-за увлечения Евстигнеева актрисой Лилией Журкиной. В браке с Волчек родился сын Денис — ныне известный кинорежиссер и продюсер. С Лилией Журкиной актер прожил 20 лет, вплоть до ее кончины в 48 лет, их дочь Мария Селянская тоже стала актрисой. Последней женой Евстигнеева была Ирина Цывина, младше его на 35 лет, их брак длился девять лет, до самой смерти артиста.

В начале 1990-х здоровье Евстигнеева пошатнулось — он пережил несколько инфарктов. В марте 1992 года актер отправился на лечение в Лондон, где 4 марта скончался на операционном столе. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Внучку Софию, дочь Марии, он так и не успел увидеть — она появилась на свет через два года после его ухода.

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