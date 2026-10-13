Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар-Джей Митт умер в 34 года

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие», 2008 – 2013

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Актеру от рождения был поставлен диагноз ДЦП, но он смог не только самостоятельно ходить, но и стал примером для многих людей с ограничениями здоровья.

Актер Ар-Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в культовом сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 34 лет. Артист запомнился не только экранными работами, но и борьбой за большее представительство актеров с инвалидностью в Голливуде.

Ар-Джей Митт скончался в понедельник в Техасе, сообщил TMZ со ссылкой на представителя округа. По данным издания, причиной смерти стало самоубийство. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.

О смерти актера стало известно вскоре после его последнего появления на публике. В начале октября Митт встретился со своим коллегой по «Во все тяжкие» Луисом Монкадой. Артисты вместе появились в социальных сетях, где были в хорошем настроении.

Роль, которая принесла мировую известность

Ар-Джей Митт родился 21 августа 1992 года в США. Всемирную известность ему принесла роль Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие» — сыне главных героев Уолтера Уайта и Скайлер Уайт.

Митте появился в 56 эпизодах проекта, который считается одним из самых успешных сериалов в истории телевидения. Его персонаж также имел детский церебральный паралич, как и сам актер.

Диагноз артисту поставили в детстве. Благодаря лечению и тренировкам Митт смог улучшить свое состояние и построить карьеру в кино. Его история стала примером для многих людей с ограниченными возможностями здоровья.

После успеха «Во все тяжкие» актер продолжил сниматься. Среди его работ — фильмы «Комната Оук», «Пробуждение» и сериал «Стражи справедливости».

Боролся за большее представительство актеров с инвалидностью

Ар-Джей Митт неоднократно говорил о необходимости расширять возможности для актеров с инвалидностью в индустрии развлечений. В 2019 году в разговоре с журналистами он отмечал важность того, чтобы такие исполнители чаще получали роли и были представлены на экране.

Помимо актерской работы, Митт занимался общественной деятельностью и участвовал в проектах, связанных с поддержкой людей с инвалидностью.

Личная жизнь

В последние годы актер состоял в отношениях с Кеннеди Суарес. В 2025 году Митте сделал ей предложение после нескольких лет знакомства. Однако, информации о регистрации в прессе так и не появилось.

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