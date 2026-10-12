«Аккаунт заблокирован»: «Яндекс» рассказал об уловках мошенников после атаки

«Яндекс» предупредил о новой схеме мошенников после сбоя в работе сервисов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Среди возможных предлогов для обмана пользователям могут сообщать о якобы повреждении данных, блокировке аккаунта, выплате компенсации за сбой или необходимости срочной миграции с открытием вложенного

Российская облачная платформа Yandex Cloud предупредила пользователей о возможных фишинговых атаках после недавних проблем в работе дата-центров компании. Мошенники могут рассылать письма от имени сервиса, чтобы получить доступ к данным клиентов.

В компании сообщили о риске появления поддельных сообщений, в которых злоумышленники могут ссылаться на недавний инцидент с инфраструктурой «Яндекса».

Среди возможных предлогов для обмана пользователям могут сообщать о якобы повреждении данных, блокировке аккаунта, выплате компенсации за сбой или необходимости срочной миграции с открытием вложенного файла.

«Типичные предлоги мошенников: «данные повреждены — войдите для восстановления», «аккаунт заблокирован из-за сбоя», «компенсация за простой — укажите реквизиты», «срочная миграция — откройте вложение», — говорится в сообщении компании.

В Yandex Cloud призвали пользователей внимательно проверять адрес отправителя писем, не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать сторонние вложения. Также в компании напомнили, что мошенники часто используют искусственное чувство срочности, чтобы заставить человека быстрее совершить необдуманное действие.

Представители сервиса отдельно подчеркнули, что сотрудники службы поддержки не запрашивают у клиентов по электронной почте пароли, коды двухфакторной аутентификации, API-ключи, данные банковских карт или доступ к устройствам.

Ранее сервисы «Яндекса» столкнулись с перебоями в работе после повреждения инфраструктуры дата-центров. После инцидентов часть сервисов компании начала восстанавливаться, однако некоторые из них продолжали работать с ограничениями.

Сбои произошли после повреждения объектов компании в нескольких регионах. В дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области 8 октября произошел пожар, после чего работа объекта была остановлена. Позднее сообщалось о повреждении части инфраструктуры дата-центров компании в Калуге и Владимире.

На фоне произошедших инцидентов пользователи сообщали о перебоях в работе ряда сервисов компании.